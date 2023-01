Der Euro spürt an den Finanzmärkten weiter Rückenwind. In der Nacht auf Montag stieg der Kurs mit 1,0874 US-Dollar auf den höchsten Stand seit April 2022.Frankfurt - Der Euro spürt an den Finanzmärkten weiter Rückenwind. In der Nacht auf Montag stieg die Gemeinschaftswährung mit 1,0874 US-Dollar auf den höchsten Stand seit April 2022. Auf ähnliche Höchststände war der Euro bereits vergangene Woche gestiegen. Aktuell notiert er bei 1,0843 Dollar wieder knapp darunter. Zum Franken kann sich die Gemeinschaftswährung weiterhin über Parität behaupten...

