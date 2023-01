Die Aktie der Google Mutter Alphabet hat 2022 deutlich an Wert verloren. Laut wikifolio Trader Stefan Waldhauser eine Kaufgelegenheit. 2022: Kein gutes Jahr für die Alphabet-Aktie Am 2. Februar 2022 erzielte die Alphabet-Aktie bei 134,98 Euro ihr bisheriges Allzeithoch. Danach ging es für das Wertpapier beinahe das ganze restliche Jahr bergab. Zum Jahreswechsel 2023 notierte die Aktie rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch. Ursachen für die Verluste gibt es viele: Stagnierende Werbeumsätze, steigende Zinsen, Rezessionsängste und so weiter. Grund zur Sorge gibt es laut wikifolio Trader Stefan Waldhauser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...