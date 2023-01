IEEE P1901c-Arbeitsgruppe verabschiedet Basislinienspezifikation für Standard der nächsten Generation.

Die HD-PLC Alliance ("Alliance") stellte eine auf dem Wavelet OFDM-Format basierende Technologie vor, die mit einem Kommunikationsstandard der nächsten Generation konform ist, welcher von den Mitgliedern der Alliance gemeinsam beworben wird. Der Standard wurde auf einer Sitzung der IEEE P1901c-Arbeitsgruppe ("AG") im November verabschiedet. Um die Entwicklung einer IoT-Gesellschaft weiter voranzutreiben, diskutiert die Arbeitsgruppe der IEEE Standards Association (IEEE SA) die internationale Standardisierung fortschrittlicher Technologie für die Stromleitungskommunikation, die selbst unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden kann, und bewirbt deren Einsatz in diversen Kommunikationsmedien. Anschließend sollen die Gespräche im Hinblick auf die endgültige Annahme internationaler Standards beschleunigt werden.

Die Basislinienspezifikation für den Standard der nächsten Generation betrifft nicht nur Kommunikation, die über Strom-, Stand- und Koaxialleitungen erfolgt, sondern auch Kommunikation in diversen Medien (beispielsweise verkabelte, kabellose und Unterwasserkommunikation), die über ein einziges Halbleitergerät implementiert werden könnte. Darüber hinaus baut sie auf den jüngsten Standard IEEE 1901-2020 auf, der in Gebäuden, Fabriken und sozialen Infrastrukturen in der ganzen Welt als Kommunikationsmittel für Energie- und Sicherheitsverwaltung und Gerätsteuerung bereits vielfach zum Einsatz kommt. Die neue Spezifikation bedeutet, dass das genutzte Kommunikationsband auf 1/32 des Bandes des Standardmodus reduziert werden kann, was die Frequenzen vom herkömmlichen Megahertz- auf den Kilohertz-Bereich erweitert und damit die Kommunikation einer Vielzahl von Medien über noch größere Entfernungen ermöglicht. Und durch die Nutzung einer Antenne und Anwendung der Technologie auf kabellose Kommunikation mit stromsparender Übertragung könnte auch sichere Nahbereichs- und kabellose Hochgeschwindigkeitskommunikation mit begrenzendem Kommunikationsbereich möglich gemacht werden. Des Weiteren ermöglicht die Technologie auch die kabellose Unterwassserkommunikation, die sich bisher schwierig gestaltete.

Die Alliance veranstaltet am 1. Februar 2023 ein HD-PLC-Webinar. Neben einer Vorlesung des Arbeitsgruppenvorsitzenden werden dort auch ein IEEE-1901-konformes neues HD-PLC Chip (der 4. Generation) sowie eine Automatisierungslösung für ein Mittelspannungsnetz vorgestellt. Für die Voranmeldung besuchen Sie bitte die Website der Alliance (www.hd-plc.org).

Mit ihrer Standardisierungsarbeit will die Alliance auch weiterhin zur Verwirklichung einer Gesellschaft mit einem IoT-Netzwerk beitragen, das alle Bereiche der Gesellschaft abdeckt.

*1:Es ist weltweit das erste Mal, dass eine Kommunikationstechnologie als internationaler Standard mit einem Modulationsschema die verkabelte, kabellose und Unterwasserkommunikation ermöglicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005128/de/

Contacts:

HD-PLC Alliance: info@hd-plc.org