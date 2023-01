News von Trading-Treff.de DAX zum Wochenstart ohne die Wall Street aber mit neuem Verlaufshoch. Ab wo bricht der Trend? Meine Trading-Ideen für den 16.01.2023. DAX startet stark in die neue Woche Die zweite Gewinnwoche im DAX ist verzeichnet und damit die Bestätigung des großen Trends. Auf den kamen wir auch in der Wochenvorschau am Sonntag den 15.01.2023 zu sprechen: 20230115 DAX Xetra Jahresstart Übergeordnet hat der DAX sich damit an den Tiefs ...

