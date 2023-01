Der deutsche Leitindex hat die aktuelle Aufwärtsbewegung am Freitag fortgesetzt und dabei weitere 0,2% aufgesattelt. Rückblick: Dass der DAX auch am letzten Handelstag der Woche fester aus dem Handel gehen würde, wurde erst am späten Nachmittag klar. Bei 15.063 und damit auf Vortagsniveau gestartet, stiegen die Blue Chips zunächst über 15.100, fielen ...

