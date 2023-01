Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S4/15: Thomas LiebichThomas Liebich ist Public Affairs Verantwortlicher beim Sparkassenverband und war davor u.a. lange Jahre (auch mein) Bezirksvorsteher-Stellvertreter hier im schönen Alsergrund (1090 Wien, Grüsse an die Ex-BV Martina Malyar). Wir sprechen über den Sparkassenverband und dessen Strukturen bzw. Gremien, die Sparkassengruppe mit 49 Sparkassen, die Begriffe Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, Diversity & Inklusion und auch darüber, was auf europäischer Ebene dieser Tage für den Wertpapierbereich besonders heiss diskutiert wird (was ich so nicht wusste). Auch der Financial Literacy Life Park (Flip) ist ein Thema und wir spielen einen Ausschnitt ...

