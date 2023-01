Für den Nasdaq 100 ging es am Freitag mit dem Top bei 11.548 Punkten nicht nur auf ein neues Monatshoch, sondern auch direkt an das Volumenmaximum. Rückblick: Der Ausbruch über die 11.000er-Barriere vom 6. Januar wurde in der zweiten Januar-Woche mit weiteren Kursanstiegen bestätigt. Dabei stiegen die Tech-Werte vom Wochentief, das am Dienstag bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...