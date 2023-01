Mit dem Jahresanfang geht es wieder los: Kalender werden verglichen, Termine früh geplant, Deadlines überprüft, offene Tage verrechnet. Die Rede ist von der Urlaubsplanung. Der Rahmen ist dabei meist klar: Es gibt x Tage Urlaub pro Jahr. Beim Vertrauensurlaub sieht das anders aus. Über Stepstone und Indeed bis hin zum Schwarzen Brett und auf Social Media wird beim Blick auf offene Stellenanzeigen in den letzten Monaten und Jahren eines sichtbar: Der "normale" Urlaubsanspruch bekommt Konkurrenz durch ein neues Modell, das stark an die Vertrauensarbeitszeit erinnert - den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...