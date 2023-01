In der vergangenen Woche legte der DAX rund drei Prozent zu. Seine Zugewinne seit Beginn dieses Jahres summieren sich damit bereits auf 8,3 Prozent. Am Freitag ging er erneut über 15.000 Zählern aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der ...