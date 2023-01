Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich dir Rally auch zum Start der dritten Börsenwoche zunächst fortsetzen. Der DAX +0,15% wurde am Montagmorgen zeitweise 0,25 Prozent höher bei 15.125 Punkte taxiert. Damit dürfte sich das Börsenbarometer oberhalb der 15.000-Punkte-Marke behaupten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt am Montag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USANach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...