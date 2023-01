DJ Heidelberg Materials platziert erste Nachhaltigkeits-Anleihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials hat wie angekündigt eine erste Anleihe platziert, deren Verzinsung an die Entwicklung der spezifischen CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material bis 2026 und 2030 geknüpft ist. Platziert wurde am Freitag ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro, wobei die Anleihe 4,6-fach überzeichnet war, wie der Baustoffkonzern in Heidelberg mitteilte. Das Unternehmen will seine spezifischen CO2-Emissionen bei der Herstellung von einer Tonne zementartigem Material bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 2021 um rund 30 Prozent auf 400 Kilogramm senken.

January 16, 2023 03:22 ET (08:22 GMT)

