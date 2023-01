Unterföhring (ots) -Erfolgreicher Start der NFL-Playoffs auf ProSieben: 14,1 Prozent Marktanteil erzielte "ran Football" am Sonntag mit dem dritten Quarter der Liveübertragung der New York Giants bei den Minnesota Vikings (31:24) bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) Im Schnitt erreichte die Partie 12,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Zuvor erzielte der 34:31-Sieg der Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins 12,0 Prozent Marktanteil im vierten Quarter, der Schnitt lag bei 9,6 Prozent (Z. 14-49 J.).Bereits am Samstag erreichte der 41:23-Sieg der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks bei den jungen Zuschauer:innen 12,0 Prozent im Schnitt (Z. 14-49 J.) starke Markanteile.Am kommenden Wochenende überträgt ProSieben die Divisional Round mit vier Playoff-Spielen live:Samstag, 21.01.202322:30 Uhr AFC: Jacksonville Jaguars @ Kansas City ChiefsSonntag, 22.01.202302:00 Uhr NFC: New York Giants @ Philadelphia Eagles20:15 Uhr AFC: Cincinnati Bengals @ Buffalo BillsMontag, 23.01.2023,00:30 Uhr NFC Dallas Cowboys oder Tampa Bay Buccaneers @ San Francisco 49ersBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 16.01.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5416940