16.01.2023 / 10:18 CET/CEST

Erste Abwicklungsanstalt Mitteilung zu den Schuldverschreibungen



DE000A0DRGW7

DE000WLB8GB4

Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland hat die Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Friedrichstraße 84, 40217 Düsseldorf, Deutschland als Emissions- und Zahlstelle der Schuldverschreibungen ersetzt.

Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen:

1. Ersetzung Mit Wirkung ab dem 16. Januar 2023 (der "Ersetzungstag") 1.1 hat Deutsche Bank Aktiengesellschaft die Erste Abwicklungsanstalt als Emissions- und Zahlstelle ersetzt; und 1.2 hat Deutsche Bank Aktiengesellschaft sämtliche Verpflichtungen, die die Erste Abwicklungsanstalt in ihrer Eigenschaft als Emissions- und Zahlstelle aus den Schuldverschreibungen entstehen, übernommen.

2. Korrespondenz Ab dem Ersetzungstag ist sämtliche an die Erste Abwicklungsanstalt in ihrer Funktion als Emissions- und Zahlstelle gerichtete Korrespondenz im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ausschließlich an die Deutsche Bank Aktiengesellschaft an ihre vorstehend angegebene Anschrift zu übermitteln.

