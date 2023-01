München (ots) -Aktuelle Programmtipps aus der ARD Mediathek | Die Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme u. a. aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek www.ardmediathek.de/kulturAKTEURE DES WANDELSRebels - Ich rebelliere, also bin ichDoku-Reiheverfügbar bis 2027Rapper Disarstar fordert "Rolex für alle!". Sängerin Jennifer Rostock wird wegen eines Anti-AfD-Songs bedroht. Comedienne Enissa Amani kämpft für Freiheit und Frieden im Iran. Das PENG-Kollektiv nimmt mit seiner Kunst Rechtsextremisten aufs Korn. Warum die Künster:innen politische Haltung zeigen und was ihre Aktionen bewirken, das zeigt die dreiteilige Doku-Reihe.Link "Rebels" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/rebels-ich-rebelliere-also-bin-ich/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xYjI1N2RmMi1kNGJjLTQyMTQtOGU5Ny0yOTUwYmYwODU1YWM/1)--------------------------------------SAFE SPACESDingKurzfilmverfügbar bis 19. Dezember 2023Wo die Liebe eben hinfällt. Mitunter auf das Terrassendach der Nachbarn oder auf das Notenpult eines Flügels im Universitätskeller. Valentina und Sonnili leben beide in einer intimen Partnerschaft mit einem Objekt. Der Dokumentarfilm spürt den großen Themen dieser Liebe nach: Intimität, Geborgenheit und dass die Welt schöner ist, wenn man sie teilt.Link "Ding" in der ARD Mediathek---------------------------------------RAUM DER MÖGLICHKEITENWalt Disney - Der ZaubererPorträtverfügbar bis 26. Januar 2023Hinter dem Erfinder der Micky Maus und unzähligen weiteren Cartoon-Klassikern verbirgt sich ein Mensch mit vielen Gesichtern. Walt Disney - Visionär und Intrigant, Gutmensch und Ausbeuter zugleich. Die zweiteilige Dokumentation porträtiert den Ausnahmekünstler bildgewaltig mit Filmausschnitten und Archivbildern.Link "Walt Disney - Der Zauberer" in der ARD Mediathek--------------------------------------UTOPIEN ERWÜNSCHTWenn wir erst tanzen · Niemand kann uns nehmen, was wir getanzt habenDokuverfügbar bis 6. Mai 2023Hoyerswerda schrumpft, viele gehen weg. Einer aber kommt zurück und initiiert das Projekt "Eine Stadt tanzt". Der mehrfach preisgekrönte Film begleitet den aus Hoyerswerda stammenden Dirk Lienig, Tänzer, Choreograf und Regisseur, beim Aufbau der Tanzcompagnie und im Probenprozess. Beim Tanzen öffnen sich Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft neu bestimmen müssen. Die Proben zu "Le Sacre du Printemps" begleiten das Nachdenken über Opfer, die wir heute bringen.Link "Wenn wir erst tanzen" in der ARD Mediathek---------------------------------------------KONSTRUKTIVGestohlenes Erbe?Dokuverfügbar bis 15. März 2023Anfang 2023 war es soweit: legendäre Benin-Bronzen kehrten aus deutschen Museumsvitrinen und Depots nach Hause zurück. Aber es gibt so viel mehr geraubte Kunst! In deutschen Museen, Hochschulen, Bibliotheken und privaten Sammlungen schlummern massenhaft Objekte aus den früheren Kolonien. Der Film begleite Provenienzforscher bei ihrer oft schwierigen Spurensuche.Link "Gestohlenes Erbe?" in der ARD Mediathek------------------------------------------------SPRACHGEWALTIGWeil du nur einmal lebst: Die Toten Hosen auf TourMusik-Dokuverfügbar bis 28. Januar 2023In kleinen Clubs und auf Mega-Bühnen. Zwischen Chemnitz und Argentinien. Der Film zeigt die legendäre Band auf monatelanger Tour und fängt die Musiker dabei direkt, frei und ungeschminkt ein. Ein intimes Porträt der epochalen deutschen Rockband.Link "Weil du nur einmal lebst: Die Toten Hosen auf Tour" in der ARD MediathekPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5416989