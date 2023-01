Wie die FMA auf ihrer Website mitteilt, hat sie gegen einen Privatanleger wegen Verstoßes gegen das Verbot von Insidergeschäften eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 144.900 Euro verhängt. Laut FMA hatte der Privatanleger über Insiderinformationen zu einem börsennotierten Wertpapier verfügt und sich durch Kenntnis dieser Informationen veranlasst gesehen, Optionsscheine im Wert von 92.400 CHF zu erwerben. Der unrechtmäßig erzielte Gewinn in Höhe von umgerechnet 23.675 Euro seien zusätzlich zur Geldstrafe für verfallen erklärt und eingezogen worden, so die FMA.

