Die Wolftank Group hat mit Arthur Bus eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung und Auslieferung von mobilen Wasserstoff-Tankcontainern abgeschlossen. Arthur Bus bietet emissionsfreie Busse für den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in Städten und regionalen Gemeinden an. Wolftank bietet innovative und flexible Tanklösungen, die für unterschiedlichste Bedingungen geeignet sind. "Gerade für den zügigen Ausbau von nachhaltiger Mobilität ist es entscheidend, heute schon kostengünstige und sofort einsetzbare Betankungsmöglichkeiten anzubieten. Die Kombination mit dem Fahrzeugverkauf deckt auf unkomplizierte Art den Bedarf dort, wo er entsteht. Wir freuen uns, dass sich Arthur Bus als Vorreiter in diesem Bereich für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...