Ein nicht näher genannter niederländischer Tankstellenbetreiber, der ein Netzwerk aus Wasserstoff-Tankstellen aufbauen will, hat einen AEM-Elektrolyseur im Megawatt-Maßstab geordert.Der Hersteller von Anion-Austauschmembran (AEM)-Elektrolyseuren Enapter meldet, einen weiteren Elektrolyseur im Megawatt-Maßstab verkauft zu haben. Über den Vertriebs- und Integrationspartner Adsensys hat der Interessent die Bestellung aufgegeben. Bis zum vierten Quartal dieses Jahres will Enapter die Elektrolyse-Anlage ausliefern. Zielort soll eine Wasserstoff-Tankstelle in den Niederlanden sein. Einmal eingebaut ...

