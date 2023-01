LOS ANGELES (dpa-AFX) - In Kalifornien ist nach wochenlangen verheerenden Unwettern mit bislang 19 Toten in den kommenden Tagen zunächst ein Ende in Sicht. "Der Regen wird am Montagabend endlich aufhören", hieß es in einer Mitteilung des Nationalen Wetterdienstes. Damit beginne nach wochenlangem, unerbittlichem Starkregen allem Anschein nach eine Trockenperiode. Zuvor stehe dem sonst sonnenverwöhnten US-Bundesstaat aber noch ein weiteres Unwetter bevor, hieß es.

In Kalifornien und anderen Bundesstaaten im Südwesten der USA sei am Montag mit weiteren Regenfällen und Schnee in den Gebirgsketten zu rechnen. Besonders starke Niederschläge würden im Süden Kaliforniens und im östlich angrenzenden Bundesstaat Arizona erwartet. Der Wetterdienst warnte dort angesichts der bereits nassen Böden vor weiteren Überschwemmungen. In der Nacht zum Dienstag werde das Unwetter dann Richtung Osten weiterziehen, hieß es. "Es sieht nach einer Trockenperiode aus, wie wir sie seit dem Tag nach Weihnachten - als alles begann - nicht gesehen haben", zitierte die "Los Angeles Times" den Meteorologen Eric Kurth.

Nach Ende des Regens könnten dann längerfristige Wiederaufbauarbeiten in den stark betroffenen Gebieten beginnen, hieß es. Der Westküstenstaat wird seit dem 27. Dezember von schweren Winterstürmen, Überschwemmungen, Erdrutschen und Schlammlawinen heimgesucht. Am Wochenende rief Präsident Joe Biden den Katastrophenfall für Kalifornien aus. Die Schäden werden laut örtlichen Medien bislang auf rund eine Milliarde Dollar (etwa 920 Millionen Euro) geschätzt./alz/DP/mis