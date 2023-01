Healthcare-Titel gehören am heutigen Montag zu den DAX-Gewinnern. So klettert die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius mit einem Plus von gut zwei Prozent zu den Outperformern im deutschen Leitindex. Mit dem Überschreiten des GD200 generierte sie jüngst ein frisches Kaufsignal. Was sollten Anleger nun beachten?Mit einem Minus von rund 26 Prozent gehörte die Fresenius-Aktie im letzten Jahr noch zu den großen Verlierern. Seit ihrem Oktober-Tief bei 19,69 Euro ist dem Titel allerdings eine Trendwende ...

