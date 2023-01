Nach deutlichen Kursgewinnen in der Vorwoche setzt sich die Erholung am Kryptomarkt zu Wochenbeginn fort - wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Mit Kursgewinnen von rund einem Prozent ringt der Bitcoin am Montagvormittag weiter mit der Marke von 21.000 Dollar. Die Stimmung der Marktteilnehmer hat sich aber wieder sichtlich aufgehellt.Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt ist am Sonntag bei 52 Zählern auf den höchsten Stand seit Anfang April 2022 gestiegen. Damit signalisierte das Stimmungsbarometer ...

