München (ots) -Im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie hat die weltweite Forschung zu Infektionskrankheiten und Impfstoffen eine sehr große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erhalten. Was haben wir bisher aus dieser Pandemie gelernt? Und wie können Wissenschaft und Medizin hier künftig zur Weiterentwicklung der öffentlichen Gesundheit beitragen?Mit diesen Fragen beschäftigen sich am 24. Januar 2023 im Rahmen der LMU-Veranstaltungsreihe "Science Talks" folgende Podiumsdiskutanten:- Prof. Dr. Oliver T. Keppler. Vorstand des Max von Pettenkofer-Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Inhaber des Lehrstuhls für Virologie der LMU- Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), der zentralen biomedizinischen Forschungsinstitution der Bundesregierung.Gerne laden wir Sie dazu ein:Podiumsdiskussion"Wissenschaft und (öffentliche) Gesundheit:Forschung zu Risiken künftiger Pandemien"Dienstag, 24. Januar 202319.00 - 20.30 Uhrin der Großen Aula im Hauptgebäude der LMUGeschwister-Scholl-Platz 1MünchenFür die Teilnahme in Präsenz ist keine Anmeldung erforderlich.Die Veranstaltung wird zudem als Livestream übertragen.Anmeldung für den Livestream (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_nC30kF_SRc2KWFJPG3Gjvw)Über ein Online-Tool werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen der achtteiligen "Science Talks" der LMU statt: Forscherinnen und Forscher der LMU aus verschiedenen Fachbereichen diskutieren hier mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die Rolle der Wissenschaften in der heutigen Gesellschaft.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe finden Sie hier: Science Talks (https://www.lmu.de/de/studium/studienangebot/uni-fuer-alle/science-talks/index.html)Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5417052