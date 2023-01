Der Autobauer Volkswagen hat angekündigt, in China zukünftig mit günstigeren E-Autos auf die starke Konkurrenz zu reagieren. Zwar gebe es auf dem wichtigsten Markt derzeit keine Pläne für einen Kleinst-Stromer vergleichbar mit dem VW Up oder für ein dem Polo entsprechendes E-Auto, sagte China-Chef Ralf Brandstätter. Jedoch will der Autobauer Angebote im Einstiegssegment ausbauen.Konkret sagte VW-Manager ...

