Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent notierte trotz erhöhter Nachfrage seitens China deutlich unter der Marke von 85 Dollar. Besonders spannend dürften die Monatsberichte der Opec und der Internationalen Energieagentur (IEA) werden.Der Jahresauftakt am Rohölmarkt fiel holprig aus: Nach deutlichen Verlusten in der ersten Woche des Jahres, haben die Erdölpreise in der zweiten Januarwoche spürbar zugelegt. ...

