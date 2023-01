Provider Lens-Studie: Unternehmen modernisieren nach wie vor ihre Kundenbeziehungen, Dokumentenverarbeitung und Process Discovery, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden

Deutsche Unternehmen treiben ihre Initiativen zur Geschäftsautomatisierung weiter voran und setzen damit eine in der COVID-19-Pandemie begonnene Entwicklung fort, als sich Unternehmen auf neue Arbeitsweisen, geändertes Kundenverhalten und andere Neuerungen einstellen mussten. Dies meldet eine neue Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Intelligent Automation Platforms and Products Report Germany 2022" stellt fest, dass das vermehrte Arbeiten im Homeoffice und die Zunahme des personalisierten Online-Kundenservices während der Pandemie deutlich gemacht haben, wie notwendig eine flächendeckende digitale Transformation in Deutschland ist.

"Unternehmen in Deutschland erkennen in mehrfacher Hinsicht an, dass sie die Art, wie sie ihr Geschäft betreiben, modernisieren müssen", sagt Chip Wagner, CEO von ISG Automation. "Intelligente Automatisierungsplattformen spielen eine zentrale Rolle, um den Fortschritt von Unternehmen voranzutreiben."

Technologien der Geschäftsautomatisierung wie ConAI (Conversational AI), IDP (Intelligent Document Processing) und Process Discovery Mining werden durch KI und andere Funktionen immer fortschrittlicher, da Unternehmen alle Arten von Geschäftsinteraktionen in Datenströme umwandeln wollen. Diese Transformation ermöglicht eine bessere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und eine größere Transparenz, um den Geschäftsbetrieb zu verbessern.

ConAI gewinnt in Deutschland an Zugkraft, da Unternehmen ihren Fokus zunehmend auf den Kundenservice richten, zumal sich die Endkunden im Umgang mit Bots immer wohler fühlen, so die Studie. Unternehmen, die ConAI in Deutschland einführen, müssen jedoch noch einige Hürden nehmen. Dazu gehören die Integration neuer Technologien, die Durchführung komplexer Kommunikation über unterschiedliche Kanäle hinweg sowie die Skalierung auf die jeweilige Unternehmensgröße bei derzeit gleichzeitig beschränkten Ressourcen.

Die Nutzung von IDP-Plattformen hat in Deutschland seit der Pandemie zugenommen. Dies ist laut ISG zum Teil auf die zunehmende Verbreitung von cloudbasierten As-a-Service-Betriebsmodellen sowie auf den wachsenden Bedarf an einer kontaktarmen oder kontaktlosen Dokumentenverarbeitung zurückzuführen. Die Qualität von IDP hat sich durch den Einsatz von KI verbessert, aber IDP nutzende Unternehmen haben immer noch mit Aspekten wie Genauigkeit, Datensicherheit oder der Verarbeitung unstrukturierter Daten zu kämpfen.

"Die äußerst dokumentenorientierte Geschäftskultur in Deutschland ist ein ideales Umfeld für IDP-Lösungen", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Doch trotz der Beschleunigung des digitalen Wandels ist Deutschland noch weit davon entfernt, eine papierlose Wirtschaft zu sein."

Auch Process Discovery Mining sind in Deutschland auf dem Vormarsch, das der ISG-Studie zufolge zu den ersten Anwendern dieser Technologien gehörte. Die deutsche Kultur mit ihrer traditionell starken Orientierung an Prozessen und mit ihrem regelbasierten Denken eignet sich generell gut für Process Discovery Mining. Allerdings stehen die Unternehmen in diesem Bereich auch vor Herausforderungen wie Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Datenschutz.

Die Studie untersucht zudem weitere, den deutschen Markt prägende Trends bei Automatisierungsplattformen, darunter die zunehmende Verwendung von Workbenches für die No-Code- und Low-Code-Entwicklung sowie die wachsende Nachfrage nach Automatisierung als Mittel, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die Studie "ISG Provider Lens Intelligent Automation Platforms and Products Report Germany 2022" bewertet die Fähigkeiten von 58 Anbietern in drei Marktsegmenten (Quadranten): "Conversational AI Platforms", "Intelligent Document Processing" und "Process Discovery Mining".

Die Studie stuft UiPath in zwei Marktsegmenten als "Leader" ein. ABBYY, AWS, Amelia, Artificial Solutions, Automation Anywhere, Celonis, Cognigy, Google Dialogflow, IBM, ITyX, Kofax, LivePerson, Microsoft, Minit, Rossum, SAP Signavio und Software AG sind "Leader" in je einem Quadranten.

Zudem werden Everflow, Infrrd und Kore.ai in je einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Die Studie "ISG Provider Lens Intelligent Automation Platforms and Products Report Germany 2022" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

