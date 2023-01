FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 564 (565) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 770 (790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (930) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 150 (144) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS ITV PRICE TARGET TO 103 (106) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1000 (1045) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (146) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2167 (2156) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS HSBC TO 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ABRDN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 215 (210) PENCE - JEFFERIES CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 480 (3000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 270 (225) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1900 (1625) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 2 (1.70) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3600 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' (BUY) - NUMIS CUTS ASHMORE GROUP TO 'SELL' - PEEL HUNT INITIATES ECKOH PLC WITH 'BUY' - TARGET 60 PENCE - RBC CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 200 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ROTORK TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 340 PENCE - RBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 640 (560) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 145 (125) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2400 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JEFFERIES RAISES MAN GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 285 (260) PENCE - SOCGEN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1040 (1070) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3100 (2940) PENCE - SOCGEN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1340 (1290) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PEARSON TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 940 (805) PENCE - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 123 (120) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de