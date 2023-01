EQS-Ad-hoc: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Prognose

ATOSS Software AG: Guidance 2022 outperformed - Prognoseanhebung für Umsätze 2023 bis 2025



16.01.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 16. Januar 2023 Die ATOSS Software AG hat nach einer ersten Durchsicht der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 ihre Guidance für alle wichtigen Finanzkennzahlen in 2022 übererfüllt. In der Folge hebt die Gesellschaft ihre Prognose für die Umsätze der Jahre 2023 bis 2025 deutlich an. Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 liegt mit Mio. EUR 113 bis 114 (Vorjahr: Mio. EUR 97,1) oberhalb der bisherigen Umsatzerwartung von Mio. EUR 110. Der größte Wachstumsimpuls ging dabei von den Cloudlösungen aus, deren Umsätze sich um über 70 Prozent auf Mio. EUR 34 (Vorjahr: Mio. EUR 19,9) erhöhten. Insbesondere entwickelte sich die Vertriebsleistung der Gesellschaft deutlich oberhalb der Erwartungen für das Gesamtjahr 2022. So steigerte der Konzern den normalisierten Wert seiner Softwareauftragseingänge gegenüber dem Vorjahr um mehr als 35 Prozent auf über Mio. EUR 52 (Vorjahr: Mio. EUR 38,2). Die EBIT Marge wird sich mit 26 bis 27 Prozent oberhalb des bisherigen Ausblicks von jedenfalls 25 Prozent bewegen. In Folge dieser herausragenden Geschäftsentwicklung zusammen mit der sehr guten Auftragslage hebt die Gesellschaft ihre bisherige Prognose für die Jahre 2023 bis 2025 an. Für das Jahr 2023 wird nunmehr ein Gesamtumsatz von Mio. EUR 135 (bisher: Mio. EUR 125) sowie eine EBIT-Marge von jedenfalls 27 Prozent erwartet. Für 2024 rechnet der Konzern mit einem Umsatz von Mio. EUR 160 (bisher: Mio. EUR 145) und für 2025 nunmehr mit einem Umsatz von Mio. EUR 190 (statt bisher Mio. EUR 170). Die Marge soll bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent steigen. Weitere Informationen wird die Gesellschaft am 31. Januar 2023 im Rahmen der Vorstellung ihrer Gesamtjahresergebnisse 2022 veröffentlichen. Kontakt ATOSS Software AG Christof Leiber / Vorstand Rosenheimer Straße 141 h, D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com 16.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

