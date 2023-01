Jörg Angelé (BANTLEON): Scharfer Rückgang der Inflationsrate in Europa?

10.01.2023 - In der Eurozone verdichten sich die Anzeichen für einen scharfen Rückgang der Inflationsrate im laufenden Jahr. Per Ende 2023 dürfte die Teuerungsrate auf Werte nahe 2,0% sinken. Viele Prognostiker dürften vom Ausmass des Rückgangs überrascht werden. Im Gegensatz zur Gesamtinflationsrate wird die Kerninflationsrate nicht gleich ab Jahresbeginn auf einen steilen Abwärtstrend einschwenken. In der zweiten Jahreshälfte ist ein signifikanter Rückgang jedoch auch bei diesem Inflationsmass sehr wahrscheinlich. Im Zuge des markanten Inflationsrückgangs werden sich auch die Inflationserwartungen der Konsumenten, der Arbeitnehmer und der Finanzmarktakteure zurückbilden. Wir gehen daher davon aus, dass der EZB-Rat den Leitzins nach zwei weiteren Zinsschritten im Februar und im März nicht weiter anhebt.

Massgeblich verantwortlich für den letztjährigen Teuerungsschub waren die Energiepreise, die gegenüber 2021 um 37,0% zugelegt haben. Kräftig nach oben ging es auch mit den Nahrungsmittelpreisen. Gegenüber dem Vorjahr beläuft sich der Anstieg auf 10,5%. Verglichen mit derart grossen Zuwachsraten nimmt sich das Plus bei der Kerninflation - ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel - mit 3,9% geradezu bescheiden aus, obwohl es sich ebenfalls um einen Rekordwert handelt ...