Stuttgart (ots) -Die Top-Trends 2023 rund um Campingbusse, Vans, Wohnmobile und Wohnwagen sind nun bekannt - darunter tolle Design-Konzepte, smarte Apps sowie eine stylishe Box, die nicht nur eine Küche, sondern gleich ein ganzes Bett mit an Bord bringt. Die Medienmarken Reisemobil International, Camping, Cars & Caravans und CamperVans bündeln einmal im Jahr die geballte Fachkompetenz europäischer Caravaning-Redaktionen und zeichnen die neuesten Innovationen der Branche aus.Zum dreizehnten Mal reichten die Entwickler von Fahrzeug- und Campingzubehör ihre innovativen Produkte und Konzepte für die kommende Saison ein. Die Fachjury des European Innovation Awards, Chefredakteure von 17 Fachmagazinen aus 15 europäischen Ländern, wählte zwischen mehr als 145 Neuheiten und hatte vor allem in der dicht besetzten Kategorie "Technik & Konnektivität" reichlich zu tun.Alle European Innovation Awards (https://european-innovation-award.com/gewinner-2023/) wurden nach einer zweijährigen Pause nun wieder im Rahmen einer festlichen Preisverleihung auf der CMT, die weltgrößte Publikumsmesse für Freizeit und Tourismus, in Stuttgart verliehen. Die Chefredaktion der Magazine Reisemobil international, Camping, Cars & Caravans und CamperVans gratulierte den Preisträgern. Jan Phillip Lehmker, Moderator, Zauberer, Magier, inspirierte das Publikum passend zum Thema Innovationen mit seiner Zaubershow."Unsere Awards tragen dazu bei, die Innovationsfreudigkeit der Caravaning-Branche zu befeuern", sagt Simon Ribnitzky, Chefredakteur von Reisemobil International. "Ob in Sachen Sicherheit, Nachhaltigkeit oder Komfort - die große Zahl an hochkarätigen Einreichungen bestätigt das Renommee der internationalen Fachjury. Vom Wettbewerb um die besten Ideen profitieren letztlich auch unsere Leser, wenn sie diese Produkte schon bald im Camping-Alltag verwenden."Alle Details zu Siegern und eingereichten Produkten finden Sie hier (https://european-innovation-award.com/gewinner-2023/), zudem die englische Version (https://www.doldemedien.de/wp-content/uploads/2023/01/PM_European-Innovation-Award-2023-EN-with-Winners.pdf) der Pressemitteilung.Pressekontakt:Anna-Lena NeuberthProduktmanagerin Events & AwardsDoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon: +49-711-55349-302E-Mail: anna-lena.neuberth@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/5417146