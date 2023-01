Um den Informatik-Unterricht in Deutschland steht es schlecht. Während IT in einigen EU-Ländern ab der Grundschule gelehrt wird, gibt es Informatik hierzulande nur als Wahlfach oder gar nicht. Deutschland ist in weiten Teilen digitales Niemandsland. In kaum einem europäischen Staat wird beispielsweise so nachlässig mit der IT-Bildung der Schülerinnen und Schüler umgegangen wie in der Bundesrepublik. Eine aktuelle Analyse des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft macht das einmal mehr deutlich. Die Ergebnisse sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...