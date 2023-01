DJ Habeck vor Davos-Treffen: Können die Klimakrise nur global bekämpfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in einem Statement vor seiner Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos mehr internationale Zusammenarbeit angemahnt. "Wir können die Klimakrise nur global bekämpfen und müssen dafür auch privates Kapital mobilisieren", sagte Habeck laut seinem Ministerium. "Internationale Zusammenarbeit, sowohl zwischen Staaten als auch zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, ist zwingend", betonte er. "Und wir brauchen mehr davon." Nur, wenn auch große Summen an privatem Kapital mobilisiert würden, werde man den Aufbau einer klimaneutralen Energieversorgung und Wirtschaft hinbekommen.

"Es braucht die politische Kraft ebenso wie die private finanzielle Kraft für den Klimaschutz", betonte der Vizekanzler. In Deutschland und der EU würden dazu die Rahmenbedingungen gestärkt, um Investitionen in eine grüne Wirtschaft und ein klimaneutrales Energiesystem zu lenken. Deutschland und die EU sollten zum attraktiven Standort für eine klimafreundliche, zukunftsfähige Industrie werden. "Wir müssen weltweit den Zugang zu modernsten Klimatechnologien verbessern, Anreize für Innovationen bei klimafreundlichen Technologien schaffen und durch Wettbewerb Kostensenkungen neuer, sauberer Technologien erreichen", forderte Habeck.

Die Weltwirtschaft sei insgesamt in einer schwierigen Phase. Umso wichtiger sei es, den Risiken entschieden entgegenzutreten. Es gelte, "für offene Märkte mit fairem Wettbewerb und einer regelbasierten internationalen Ordnung einzutreten". Das schließe soziale und ökologische Fragen mit ein. Mehr Kooperation und mehr Handel seien die Antwort auf Zersplitterung und Protektionismus. Habeck will laut seinem Ministerium am Montag und Dienstag in Davos Gespräche mit Ministerinnen und Ministern sowie mit Unternehmensvorständen aus der Energie- und Digitalwirtschaft und der Grundstoffindustrie führen und am Dienstag zudem an einer Paneldiskussion teilnehmen.

January 16, 2023

