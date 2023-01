Hamburg (ots) -Das internationale Business-Netzwerk LinkedIn wächst konstant und bietet immer wieder neue Funktionalitäten. Nadja Amireh erläutert, was für ein optimales Profil wichtig ist und welche Möglichkeiten LinkedIn für die professionelle Unternehmenskommunikation und zur Positionierung von Experten, Vorstand oder Geschäftsführung bietet. Das Webinar bietet jede Menge Knowhow und Tipps für die Verwendung von LinkedIn in Unternehmen.Termin: Freitag, 24. Februar 2023, 9.30 - 11.15 UhrLinkedIn für Unternehmen und Organisationen sinnvoll einsetzenWelche Anforderungen und Rahmenbedingungen bestehen für den professionellen Einsatz von LinkedIn als Plattform für die externe Unternehmenskommunikation? Wie lassen sich Themen, Botschaften, Produkte und Marken präsentieren? Wie wird man sichtbar und kann die Aufmerksamkeit im Nachrichtenstrom auf sich lenken?Referentin Nadja Amireh vermittelt die Mechanismen, mit denen Unternehmensbotschaften, Geschäftsinformationen und CEO, Vorstand oder Geschäftsführung bei LinkedIn wirksam präsentiert werden können.Programm- Was macht ein gutes Profil aus- Die Vernetzung von Unternehmensprofilen und persönlichen Profilen- Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren für den professionellen Einsatz- Erklärung der unterschiedlichen Features und Funktionen- Empfehlungen zum Umfang und Turnus der Kommunikation bei LinkedIn- Best Practice als Inspiration für die eigene KommunikationDieses Online-Seminar richtet sich an Social Media Manager, Projekt- und Kommunikationsverantwortliche, die LinkedIn für sich bzw. für die Zwecke ihres Unternehmens professionell nutzen möchten. Ein vorhandenes LinkedIn-Profil und grundlegende erste Erfahrungen werden für eine gewinnbringende Teilnahme empfohlen.Für alle, die bereits weitergehende Erfahrungen mit LinkedIn im beruflichen Alltag haben, steht das Webinar Content-Strategien für LinkedIn (https://www.eventbrite.de/e/content-strategien-fur-linkedin-registrierung-479147391747?aff=Presseportal) im Themenplan der news aktuell Academy.Die Referentin Nadja Amireh istSocial-Media- und PR-Expertin und gleichzeitig Inhaberin der Agentur Wake up Communications in Düsseldorf. Seit 2013 betreut sie mit ihrem Team verschiedene Kunden aus den Bereichen B2B und B2C mit dem Fokus Content-Kreation und Community Management. Zuvor war sie lange Zeit auf Konzernseite in der Unternehmenskommunikation von Henkel tätig.Eckdaten für das Online-Seminar LinkedIn für PR und Kommunikation erfolgreich nutzen- Termin: Freitag, 24. Februar 2023, 09:30 - 11:15 Uhr- Teilnahmegebühr: 125 Euro zzgl. Mwst. / 148,75 Euro inkl. Mwst- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung. (https://www.eventbrite.de/e/linkedin-fur-pr-und-kommunikation-erfolgreich-nutzen-registrierung-479145044727?aff=Presseportal)Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093098/100901217