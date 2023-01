640 Millionen Menschen werden 2030 an Diabetes erkrankt sein. Immer mehr Menschen dürften deswegen die Produkte von Novo Nordisk nachfragen.Die globale Belastung durch Diabetes nimmt weiter zu. Schon jetzt ist jeder elfte Erwachsene Diabetiker - das sind mehr als 420 Millionen Menschen. Bis 2030 werden voraussichtlich mehr als 640 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt sein, bis 2045 sogar über 780 Millionen. Das erwartet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Wie wohl kein anderes Unternehmen prägt ...

