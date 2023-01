Zuletzt war Dr. Marshall Senior Vice-President, Global Head of Development, Respiratory Immunology bei AstraZeneca.

Juvenescence hat Dr. Richard Marshall CBE mit Wirkung vom 16. Januar 2023 zum neuen CEO ernannt. Dr. Marshall tritt die Nachfolge des Mitbegründers Dr. Gregory Bailey an, der als Executive Chairman im Vorstand des Unternehmens bleiben wird.

Dr. Marshall bringt mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung in das Unternehmen ein, davon fünfzehn Jahre bei GSK, die in seiner Position als Vice President und Leiter der Discovery Performance Unit (DPU) für Fibrose und Lungenverletzungen gipfelten. Zuletzt war Dr. Marshall Senior Vice President, Global Development Head, Respiratory Immunology bei AstraZeneca. Dr. Marshall wurde in der Ehrenliste der britischen Königin von 2021 für seinen Beitrag zur britischen Wissenschaft und zu COVID-19 mit einem CBE ausgezeichnet.

"Ich freue mich, dass Dr. Richard Marshall CBE, ehemaliger Senior Vice-President, Global Head of Development, Respiratory Immunology bei AstraZeneca, zugestimmt hat, Juvenescence als CEO zu leiten. Im Laufe seiner Karriere war Richard Marshall der Architekt zahlreicher transformativer F&E-Strategien, um Innovationen voranzutreiben und ein schnelles Wachstum zu erzielen, mit einer Erfolgsbilanz von kollegialem Erfolg, dem Aufbau leistungsstarker Teams und der Entwicklung neuer Therapien", sagte der scheidende CEO Dr Gregory Bailey. "Richard ist eine ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit, die davon überzeugt ist, dass in einer Post-COVID-19-Welt, die mit der drohenden Krise einer umgedrehten demografischen Pyramide in Verbindung mit unterkapitalisierten Pensionsfonds und ständig steigenden Gesundheitskosten konfrontiert ist, proaktive, dezentralisierte Lösungen dringend erforderlich sind. Juvenescence ist ein entscheidender Akteur bei den Megatrends, die zu einem gesünderen Lebensstil und zu digitalen Gesundheitsstrategien führen, die zur Bewältigung dieser Probleme erforderlich sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dieser Ernennung über ein erstklassiges Team mit der nötigen Erfahrung und Kompetenz verfügen, um Juvenescence als eines der führenden Biotech- und Pharmaunternehmen zu positionieren, das sich auf die Veränderung des Alterns durch Prävention konzentriert.

Dr Richard Marshall CBE sagte: "Ich freue mich sehr, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte zu Juvenescence zu kommen. Juvenescence befindet sich an einem echten Wendepunkt und hat die unglaubliche Chance, auf der bewährten Marke Juvenescence und der 30-jährigen Erfahrung der Gründer in der Entwicklung von Medikamenten aufzubauen, um innovative Ansätze zur Veränderung und Vorbeugung der Auswirkungen des Alterns auf den Markt zu bringen. Mit seinem breiten Portfolio und seiner großen Erfahrung baut Juvenescence ein einzigartiges Ökosystem wichtiger Partnerschaften auf und erwirbt die entscheidenden Fähigkeiten, die für den Erfolg in diesem sich schnell entwickelnden Bereich erforderlich sind. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, unseren Partnern und Aktionären, um diese unglaubliche Chance zu nutzen.

Über Juvenescence

Juvenescence ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das Therapien zur Veränderung des Alterns und zur Verlängerung der gesunden menschlichen Lebensspanne entwickelt. Es wurde von Jim Mellon, Dr. Greg Bailey und Dr. Declan Doogan gegründet. Das Team von Juvenescence besteht aus sehr erfahrenen Arzneimittelentwicklern, Unternehmern, Vermarktern und Investoren, die auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen pharmazeutische Arzneimittelentwicklung, synthetische Biologie sowie Gewebe- und Zelltechnik zurückblicken können.

Juvenescence verfügt über ein breites Produktportfolio in der Entwicklung und treibt die Innovation voran, wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung von Therapien liegt, die den Alterungsprozess durch Vorbeugung und Regeneration von Schäden modifizieren, um ein gesundes Altern zu unterstützen und die Gesundheitsspanne zu verlängern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu inspirieren und auszustatten, damit sie sich nicht nur den Begriff des Alterns neu vorstellt, sondern den Menschen hilft, sich ein Leben lang zu verändern (Reimagine A Lifetime). Weitere Informationen finden Sie unter: www.JuvLabs.com

