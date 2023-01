Die Heizölpreise in Österreich und der Schweiz sind nahezu auf dem Niveau des Vortages verblieben und in Deutschland um durchschnittlich 0,5 Cent pro Liter gestiegen. China bleibt einer der größten preisbeeinflussenden Faktoren am Ölmarkt. Aktuell sorgt die Angst vor steigenden Covid-Neuinfektionen für sinkende Rohölpreise, während der höhere inländische Bedarf global für steigende Produktpreise sorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...