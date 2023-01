In den USA ist heute Martin Luther King Day, das heißt, die US-Börsen haben geschlossen. Entsprechend ruhig gestaltet sich der erste Handelstag in der neuen Wochen. Für Trader eine gute Gelegenheit, sich für die kommenden Wochen einen attraktive Handelschance zu sichern. Mit diesem Setup sind in kurzer Zeit 40 Prozent Gewinn möglich.

Den vollständigen Artikel lesen ...