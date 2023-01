Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) hat nach einer ersten Durchsicht der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 ihre Guidance für alle wichtigen Finanzkennzahlen in 2022 übererfüllt. In der Folge hebt die Gesellschaft ihre Prognose für die Umsätze der Jahre 2023 bis 2025 deutlich an. Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 liegt mit Mio. EUR 113 bis 114 (Vorjahr: Mio. EUR 97,1) oberhalb der bisherigen Umsatzerwartung von Mio. EUR 110. Der größte Wachstumsimpuls ging dabei von den Cloudlösungen aus, deren Umsätze sich um über 70 Prozent auf Mio. EUR 34 (Vorjahr: Mio. EUR 19,9) erhöhten. Insbesondere ...

