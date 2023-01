Wien/Wiener Neustadt (ots) -Dynamics 365 und Microsoft 365 E-LearningLinkedIn / MicrosoftLinkedIn Learning ist ein amerikanischer Online-Lernanbieter. Es bietet Videokurse, die von Branchenexperten in den Bereichen Software, Kreativität und Geschäftsfähigkeiten unterrichtet werden. Es ist eine Tochtergesellschaft von LinkedIn. LinkedIn ist ein amerikanischer Unternehmens- Onlinedienst für professionelles Networking und Karriereentwicklung. Seit 8. Dezember 2016 gehört das Unternehmen zum Microsoft-Konzern.Learn4D365 - Dynamics 365 E-LearningÄhnlich wie LinkedIn, dessen Idee in einem Wohnzimmer entstanden sein soll, ist Learn4D365 bei einem Kaffee in der Mittagspause entstanden. Rene Gayer, langjährig erfahrener Dynamics 365 Berater und Trainer, und sein Team hatten bereits 2013 die Idee Lernen durch Onlineinhalte für Dynamics 365 effizienter, einfacher und nachhaltiger zu gestalten. Aus den ersten Webcasts mit nicht optimalen technischen Umsetzungsmöglichkeiten und viel Skepsis seitens der Kunden, ist heute Learn4D365® geworden. Ein österreichischer Online-Lernanbieter für Microsoft Dynamics 365.Tausende Videos und über 6000 Benutzer führen rein wissenschaftlich zu einer Kostenersparnis von mehreren Millionen Euro für die Unternehmen. Fast allein eine halbe Million Stunden Pendelzeit konnten seit der Veröffentlichung der ersten Portallösung vor ca. 8 Jahren eingespart werden.Seit über 10 Jahren VideotrainingsDie Zusammenarbeit mit LinkedIn Learning besteht bereits seit über 10 Jahren und wurde damals noch mit dem österreichischen Unternehmen "Video2Brain",das später von LinkedIn Learning (Lynda.com / Microsoft) gekauft wurde, begonnen.Rene Gayer (Learn4D365): "...Learn4D365 verbindet mit LinkedIn Learning eine langjährige Beziehung als wichtiger Partner. Im Gegensatz zur Vergangenheit, wo nur einzelne Kurse gemeinsam produziert wurden, werden nun auch ganze Bestandteile unserer Learn4D365 Bibliothek 1:1 auf LinkedIn Learning zur Verfügung gestellt. Dies erweitert die Zusammenarbeit in Form eines Trainers, zu einer strategischen Kooperation. Es bekräftigte die Partnerschaft erneut und wird uns die Möglichkeit geben unseren gemeinsamen Kunden noch einfacher Zugriff zu geben, und gleichzeitig mehr Inhalte anzubieten. Damit werden wir gegenseitig in die Lage versetzt unsere Markt-Reichweite enorm zu erhöhen."Thomas Pohlmann (LinkedIn): "...Rene Gayer hat für LinkedIn Learning zahlreiche Kurse im Bereich Dynamics 365 entwickelt. Als sein langjähriger Geschäftspartner bei LinkedIn habe ich ihn als sehr zuverlässigen, offenen und hoch motivierten Trainer und Geschäftsmann erlebt und schätzen gelernt. Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit von der individuellen Ebene zu einer strategischen Kooperation mit seiner Lernplattform Learn4D365 entwickelt. Das begrüßen wir sehr."Wurden bisher nur Grundkurse zu Dynamics 365 auf LinkedIn Learning gefunden, hat man Ende 2022 bereits ein erstes, neues Thema abseits eines Grundkurses in die LinkedIn Learning Bibliothek aufgenommen. Für Jänner/Februar 2023 ist bereits das nächste gemeinsame Thema geplant."...das den Lernbereich generell so interessant macht ist, dass durch unterschiedliche, vorhandene und neue Kanäle und Medien am Ende für jeden individuell die "beste Lernerfahrung" dabei sein kann. Hier wird es wohl auch nie ein Ende geben..."Rene Gayer: "...Uns ist und war immer bewusst, das Lernen sich in einem ständigen Wandel befindet. Aus diesem Grunde sind Schritte wie diese nicht nur logisch, sondern auch keine finalen Lösungen. Wir arbeiten aktuell bereits an neuen Meta-Lernmöglichkeiten, die wir als interessante Ergänzung in den nächsten Jahren sehen. Was den Lernbereich generell so interessant macht ist, dass durch unterschiedliche, vorhandene und neue Kanäle und Medien am Ende für jeden individuell die "beste Lernerfahrung" dabei sein kann. Hier wird es wohl auch nie ein Ende geben. Wir freuen uns daher sehr, dass es künftig noch mehr Inhalte auf beiden Plattformen geben wird."Die Kombination aus LinkedIn Learning, vor allem auch für klassische Software-Themen, und Learn4D365 für Dynamics 365 scheint fast alle Technologie Bereiche zum Thema Online-Lernen für Dynamics 365 Kunden und Microsoft Partner abzudecken.Learn4D365 - Dynamics 365 E-Learning Kostenfrei starten (https://portal.learn4d365.com/index/signup)Pressekontakt:Rene Gayerr.gayer@mbs-training.comMobil: 0664/840 70 35www.learn4d365.comOriginal-Content von: Learn4D365 - Rene Gayer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167702/5417339