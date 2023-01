DJ ENERGISME: Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel au 31/12/2022 du contrat de liquidité ENERGISME

Au titre du contrat de liquidité confié par ENERGISME à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022:

-- 4 500 actions

-- 13 524,37 EUR

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

-- 4 700 actions

-- 13 304,07 EUR

Il est également rappelé que le contrat de liquidité a été résilié en date du 22 juillet 2022

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité:

ACHAT VENTE Nombre d'actions 300 500 Nombre de transactions 3 3 Montant en capitaux 281,80 EUR 502,10 EUR Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Date Société A/V Quantité Prix unitaire en EUR Capitaux en EUR 07/07/2022 ENERGISME V 200 0,946 189,20 12/07/2022 ENERGISME A 100 0,922 92,20 12/07/2022 ENERGISME V 100 0,979 97,90 13/07/2022 ENERGISME V 200 1,075 215,00 15/07/2022 ENERGISME A 100 1,01 101,00 20/07/2022 ENERGISME A 100 0,886 88,60

