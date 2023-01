DJ Scholz reist Sonntag mit gesamtem Kabinett nach Paris

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Kabinett werden am Sonntag Gespräche mit der französischen Regierung in Paris führen. "Bundeskanzler Scholz wird am Sonntag, den 22. Januar zusammen mit dem gesamten Bundeskabinett für den deutsch-französischen Ministerrat nach Paris reisen", kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Es handele sich um ein "ganz besonderes Datum für die deutsch-französische Aussöhnung und Freundschaft", denn genau vor 60 Jahren hätten beide Länder den Elysee-Vertrag unterzeichnet.

Scholz werde bei einem Festakt an der Sorbonne eine Rede halten, danach trete der Ministerrat im "Vollformat" zusammen. Für 17.00 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron geplant. Zentrale Themen des Treffens sind den Angaben zufolge die deutsch-französische Freundschaft und eine enge Zusammenarbeit bei aktuellen europäischen, wirtschaftspolitischen und internationalen Fragen. Ein Schwerpunktthema sollten der Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen sein.

