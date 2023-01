Nach zwei herausragenden Handelswochen wird es für den Dax nun immer schwerer, die Bewegung am Laufen zu halten. Mehr als 1.000 Punkte Zugewinn in den ersten beiden Handelswochen des Jahres sind eine deutliche Ansage. Allerdings darf bezweifelt werden, dass es in den nächsten zwei Wochen zu ähnlichen Gewinnen kommen wird. Unter charttechnischen Aspekten wäre es eminent wichtig, wenn etwaige Rücksetzer im Dax auf dem Bereich von 14.600 Punkten begrenzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...