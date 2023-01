Besonders heiß war letzte Woche die Wasserstoff-Aktie Plug Power. Bei dem unter Konkurrenzdruck leidenden E-Autobauer Tesla nahmen wikifolio Trader hingegen lieber Gewinne mit. Welche Aktien sonst noch gehandelt wurden, erfährst du hier. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Plug Power 20.70% FuTecUS 2 FirstSolar 13.17% BIO x KLIMA x UMWELT x FAIR 3 Taiwan Semiconductor (ADR) 9.48% Techwerte Invest 4 Nordex 9.58% RS Handelssystem 5 FREYR Battery 13.55% Global-NewMobility Angst etwas ...

