Hamburg (ots) -Zverev, Kerber und Co.: Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat für das Kalenderjahr 2023 seinen Kader bestimmt. Die Nominierungen bilden die Vielfalt des Spitzensports in Deutschland ab - vom Olympiasieger bis hin zur Siegerin der inoffiziellen U14-Weltmeisterschaft.An der Spitze stehen Alexander Zverev, Kevin Krawietz, Andreas Mies sowie Tim Pütz im Olympiakader. Sie gehörten zum Zeitpunkt der Nominierung zur Weltspitze, was die Zuordnung zum höchsten Kader begründet.Da sich aktuell keine Deutsche unter den Top-10 im WTA-Ranking wiederfindet, wurden die besten Tennisspielerinnen des Landes nach DOSB-Kriterien für den Perspektivkader nominiert. Sowohl gestandene Nationalspielerinnen wie Angelique Kerber oder Laura Siegemund als auch die neue Generation des Porsche Team Deutschlands um Jule Niemeier und Eva Lys umfasst der Kader.Vor allem aber zeigt die Liste eins: Die Zukunft von Tennisdeutschland ist in guten Händen. Für den Nachwuchskader 1 sind unter anderem zwei 14-Jährige nominiert, die jüngst bei den Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof für Furore sorgten. Sonja Zhenikhova erreichte das Endspiel. Julia Stusek, die im Jahr 2022 auch schon erste Erfolge auf der ITF-Damentour feierte, spielte sich bis unter die letzten Vier.Auch die Junioren des Jahrgangs 2008 treten langsam in die Fußstapfen ihrer Idole. Bei der U14-Weltmeisterschaft holten Niels McDonald, Christopher Thies und Diego Dedura-Palomero die Silbermedaille. Dedura-Palomero gewann später noch das Tennis Europe Junior Masters in Monte-Carlo, vor den Augen von Olympiasieger Alexander Zverev. Als Teil des Nachwuchskader 1 gehen die Drei 2023 auf Titeljagd.Dazu kommt der Nachwuchskader 2, in dem die aussichtsreichsten Talente aus den Landeskadern geführt und zu regelmäßigen DTB-Lehrgängen eingeladen werden.Die komplette Kaderliste gibt es auf dtb-tennis.de.