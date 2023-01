Bei Gravis wird das Bezahlen mit Bargeld abgeschafft. Das spart Kosten und ist für das Verkaufspersonal einfacher. Und doch trifft der Händler von Apple-Produkten damit einen emotionalen Punkt. Der Technikhändler Gravis hat angekündigt, dass man in seinen rund 40 Geschäften in Zukunft nur noch bargeldlos bezahlen kann. Der auf Apple-Produkte spezialisierte Händler ist damit eine der ersten größeren Ketten, die komplett auf bargeldloses Bezahlen setzen. All das gilt somit nicht nur für die Gerätschaften im drei- bis vierstelligen Bereich, die man ja für gewöhnlich einfacher per Karte oder Mobilgerät bezahlt, sondern generell auch für Kleinteile wie das einfache Kabel oder den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...