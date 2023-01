Hören: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/89 geht es um eine hohe FMA-Strafe für ein Insidergeschäft. Weiter um ein drohendes Gespenst aus Brüssel, dort wird eine "Retail Investment Strategy" evaluiert, die in mir FOME-Ängste auslöst (Fear of Murksing Extraordinary), Thomas Lieblich vom Sparkassenverband holt ein wenig aus. Weiters schaue ich aufs Aktienturnier und Palfinger und habe News zu Kontron, Wolftank, CA Immo, Post bzw. Research zu Verbund, UBM, voestalpine. Thomas Liebich ab ca. Min. 12: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...