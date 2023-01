Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen sagt, der Cybertruck ist fertig. Er soll neue Funktionen erhalten haben und noch in diesem Jahr produziert werden. In weniger als sechs Monaten soll die Produktion des Tesla Cybertrucks anlaufen. Das erzählte Chefdesigner Franz von Holzhausen im Podcast "Ride the ...

Den vollständigen Artikel lesen ...