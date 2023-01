Der DAX notiert aktuell weiterhin direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von 15.130 Punkten. Am Freitag ging der DAX hier zudem mit einer bärischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten bei 15.086 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX wieder höher bei 15.130 Punkten, aber weiterhin an der oberen Trendkanalbegrenzung. Der DAX ist weiter klar überkauft ...

