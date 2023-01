Vancouver, British Colombia / 16. Januar 2023 - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen") (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0 - https://www.commodity-tv.com/play/us-critical-metals-exploration-at-3-projects-for-lithium-rare-earths-and-cobalt-copper/) freut sich bekannt zu geben, dass es ein detailliertes Kartierungs- und Probenahmeprogramm auf seinem Lithiumgrundstück Clayton Ridge im Esmeralda County, Nevada (das "Grundstück" oder "Clayton Ridge"), abgeschlossen hat. Das Grundstück erstreckt sich über insgesamt etwa 3.600 Acre und liegt in der Region Clayton Valley, der einzigen lithiumproduzierenden Region in den Vereinigten Staaten. USCM hat die Option, eine 100%ige Beteiligung an dem Grundstück zu erwerben.

Die Kartierungsergebnisse zeigen breite Gebiete mit lithiumhaltigen Tonsteinen und vulkanischen Tuffen, die auf eine breite seitliche Ausdehnung der Mineralisierung hindeuten. Die mineralisierten Zonen erstrecken sich über das gesamte Grundstück, wobei einzelne Gebiete eine Fläche von bis zu 0,5 mal 1,0 Kilometern abdecken. Die neuen Kartierungen und Daten beschreiben ein robustes lithiumhaltiges System, das eine bedeutende Ergänzung zu den historischen Ergebnissen darstellen könnte. Die Ergebnisse erweitern auch das Verständnis der vorhandenen geologischen Systeme und verbessern das Arbeitsmodell für das Grundstück. Die unten stehende Karte beschreibt die vorhandenen geologischen Systeme und alle bisher durchgeführten Probenahmen.

Die Lithiummineralisierung findet sich im Allgemeinen in den Tuffen der Wasseroberfläche oder in tuffhaltigem Tonstein und Schluffstein. Es wurden jedoch auch anomale Lithiumwerte in Airfall-Tuffen identifiziert, wodurch das gesamte aussichtsreiche Wirtsgestein erweitert wurde. Das aussichtsreiche lithiumhaltige Paket wird von einer Abfolge lithischer Tuffe unterlagert, die einen Boden für die Lithiummineralisierung bilden, der stellenweise aus paläozoischen Dolomiten besteht. Ungeachtet dessen könnte die Gesamtmächtigkeit des mineralisierten Pakets lokal einige hundert Meter betragen. Das Unternehmen wird in Kürze weitere Informationen zu den Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit und den damit verbundenen Querschnitten bekannt geben.

Bis heute wurden 315 Gesteinssplitterproben im Grundstücksgebiet entnommen. Die Untersuchungsergebnisse der Explorationskampagne bestätigen die anfänglichen Lithiumwerte aus den historischen Arbeiten. Insgesamt weisen die meisten der im letzten Jahr entnommenen Proben anomale Lithiumwerte auf, was auf ein ausgedehntes mineralisiertes System hinweist. Die zusammenfassenden Ergebnisse von 315 Gesteinssplitterproben beinhalten Folgendes:

- Probengehalte von 950 ppm Li bis hin zu Spuren, einschließlich 57 Proben mit einem Gehalt von über 500 ppm Li, 106 Proben mit einem Gehalt von über 400 ppm Li und 141 Proben mit einem Gehalt von über 300 ppm Li; und

- Durchschnittlicher Gehalt von 308ppm Li mit einer Standardabweichung von 212ppm Li.

Die Erweiterung des ursprünglichen Claim-Blocks erwies sich als entscheidende strategische Komponente für die Explorationsbemühungen, da viele der Tonstein-/Tuffstein-Lithium-Ziele in den neuen erweiterten Block fallen. Zusätzliche Kartierungen könnten erforderlich sein, um andere Ziele weiter abzugrenzen, dennoch liegen genügend Daten vor, um die Genehmigung für ein Phase-1-Bohrprogramm einzuleiten. Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten zum geplanten Bohrprogramm und zum Genehmigungsverfahren mit dem Bureau of Land Management bekannt geben.

Managementkommentar

Herr Darren Collins, Chief Executive Officer und Director von USCM, kommentiert: "Unsere Arbeitsprogramme im Jahr 2022 waren erfolgreich und haben ein potenziell großes lithiumhaltiges System auf Clayton Ridge nachgewiesen. Dies schließt das Potenzial für beträchtliche Lithiumressourcen ein, basierend auf ersten Gehaltsfeststellungen an der Oberfläche und Mächtigkeitsschätzungen. Das Unternehmen macht nun mit der Definition eines endgültigen Bohrprogramms zur Vorlage beim Bureau of Land Management weiter."

QP-Erklärung

Robert J. Johansing, BSc (Geologie), MSc (Wirtschaftsgeologie), ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (die "QP"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von der QP geprüft und genehmigt. Dies beinhaltete auch eine Überprüfung der Laborergebnisse und Zertifikate.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Proben wurden bei American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada, analysiert. AAL ist ein unabhängiges, nach ISO 17025 zertifiziertes Labor. Weitere Informationen zu den Analyse- und Testverfahren von AAL finden Sie unter aallabs.com. Interne Lithiumstandards, Leerproben und Doppelproben wurden für QA/QC-Zwecke eingesetzt.

Überblick über das Projekt

Das Lithiumgrundstück Clayton Ridge (das "Grundstück") ist eine Lithium-Tonstein-Lagerstätte im Esmeralda County, Nevada, an der Ostflanke des Clayton Valley, der einzigen Lithiumförderregion der Vereinigten Staaten. Das Grundstück befindet sich nur 18 Kilometer westlich von Goldfield, Nevada, und etwa 17 km südöstlich von Silver Peak, Nevada, und liegt in einer topografischen Senke zwischen der Montezuma Range und Clayton Ridge. Das Grundstück besteht aus 180 unpatentierten Bergbau-Claims, die sich über 3.600 Acres erstrecken und mit dem Auto leicht zu erreichen sind. Das Grundstück ist eines von mehreren Lithiumprojekten in der Region. Neben dem einzigen in Betrieb befindlichen Lithiumproduzenten in den USA (Albemarle) beherbergt das Clayton Valley und seine unmittelbare Umgebung mehrere Lithiumprojekte, die sich in einem frühen bis späten Explorationsstadium befinden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Noram Lithium, Pure Energy, American Lithium, ioneer Ltd, Cypress Development und Spearmint Resources).

Über US Critical Metals Corp.

USCM konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die Versorgung der USA mit kritischen Metallen und Seltenen Erden, die für die Wirtschaft des neuen Zeitalters unerlässlich sind, weiter sichern werden. Gemäß Optionsvereinbarungen mit privaten kanadischen und amerikanischen Unternehmen bestehen die Vermögenswerte von USCM aus vier Vereinbarungen, von denen jede USCM das Recht einräumt, Anteile an fünf entdeckungsorientierten Projekten in den USA zu erwerben. Zu diesen Projekten gehören das Clayton Ridge Lithium-Projekt in Nevada, das Sheep Creek Seltene Erden-Projekt in Montana, das Haynes Kobalt-Projekt in Idaho, das Lemhi Pass Seltene Erden-Projekt in Idaho und das Long Canyon Uran-Projekt in Idaho. Ein erheblicher Prozentsatz der weltweiten Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenen Erden stammt aus Ländern mit Interessen, die denen der USA zuwiderlaufen. USCM beabsichtigt, Mineralressourcen zu erkunden und zu entwickeln, die kurz- und langfristig einen strategischen Wert für die Förderung der US-Interessen haben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Darren Collins

CEO und Direktor

US Critical Metals Corp.

Telefon: 1-786 633-1756

http://www.uscmcorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen können unter anderem Explorationspläne und erwartete Explorationsergebnisse auf dem Grundstück, Betriebsergebnisse und die erwartete finanzielle Performance des Unternehmens beinhalten.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der Covid-19-Pandemie, nachteiligen Branchenereignissen, dem Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen und dem Zeitplan für solche Genehmigungen, der Aufrechterhaltung guter Beziehungen des Unternehmens zu den Gemeinden, in denen es tätig ist oder tätig zu werden beabsichtigt, künftigen legislativen und behördlichen Entwicklungen im Bergbausektor, der Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Bergbauindustrie und den Märkten in Kanada und im Allgemeinen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; der Wettbewerb; das Risiko, dass sich eine der Annahmen als ungültig oder unzuverlässig erweist, was zu Verzögerungen oder zur Einstellung geplanter Arbeiten führen könnte; Risiken in Zusammenhang mit der Interpretation von Daten, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen, sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die für Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten und für das Unternehmen gelten, einschließlich jener, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von USCM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. USCM ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68856Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68856&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90366H1010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.