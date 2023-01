Möglicherweise könnte so eine Anlage bereits 2028 voll einsatzbereit grünen Wasserstoff aus grünem Ammoniak produzieren. Besonders für die Schwerindustrie im Ruhrgebiet dürfte von dem Wasserstoff profitieren.In Wilhelmshaven könnten bald 130.000 Tonnen grüner Wasserstoff im Jahr produziert werden. Der Öl- und Gaskonzern BP teilt mit, den Bau eines Ammoniak-Crackers prüfen zu lassen. Wird diese Anlage gebaut, könnten an dem Standort am Jadebusen ab 2028 Schiffe mit grünem Ammoniak anlegen und ihre Fracht noch vor Ort in brauchbare Moleküle umgewandelt werden. Bei dem grünen Ammoniak soll es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...