Güstrow (ots) -Steve Heinecke wird auf der Gastro Pro 23 als Guest Speaker über den anhaltenden Fachkräftemangel sprechen. Der Fachkongress für Gastronomie findet am 30. und 31. Januar 2023 in der Messe Freiburg statt. Steve Heinecke ist gemeinsam mit Alexander Laubner Geschäftsführer der Performance Hotel GmbH mit Sitz in Güstrow.Steve Heinecke: "Wir haben in den vergangenen Jahren ein umfassendes Know-how im Bereich der Mitarbeitergewinnung für Hotels gesammelt. Der Großteil unserer Kunden war stark vom anhaltenden Fachkräftemangel in der Branche betroffen. Meinen Auftritt bei der Gastro Pro 23 will ich dazu nutzen, unsere Erkenntnisse mit den Teilnehmern zu teilen und auf die Ernsthaftigkeit dieses Problems aufmerksam zu machen."Die Gastro Pro 23 bietet eine Plattform für Gastronomen und Betreiber von Großküchen, auf der sie ihre Expertise teilen und einen regen Austausch untereinander fördern können. Verschiedene Speaker werden anwesend sein und ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern teilen. Themenschwerpunkte der Veranstaltung sind unter anderem die Energiewirtschaft, Nachhaltigkeit und der Fachkräftemangel in der Branche.Performance Hotel hat sich auf das Gastgewerbe spezialisiert und unterstützt seine Kunden dabei, sowohl geeignete Mitarbeiter als auch Gäste zu gewinnen. Für ersteres positionieren die Experten die betreffenden Betriebe als authentische und attraktive Arbeitgeber in ihrem jeweiligen Markt. In seinem Vortrag wird Steve Heinecke einen tieferen Einblick in die Ursachen und Folgen des Fachkräftemangels im Gastgewerbe geben und auf Lösungsansätze eingehen, die Unternehmen in diesem Zusammenhang ergreifen können."Wir arbeiten durchgehend daran, die Personalsituation im Gastgewerbe dauerhaft zu verbessern. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass alle an einem Strang ziehen und sich das Problem bewusst machen. Deshalb wollen wir auch künftig jede Möglichkeit nutzen, um mit Branchenteilnehmern über den Fachkräftemangel zu sprechen und sie weiterhin aktiv dabei unterstützen, ihn zu lösen", erklärt Steve Heinecke.Über Steve Heinecke:Alexander Laubner und Steve Heinecke sind die Gründer von Performance Hotel. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Hotels, Apartmentanlagen und Urlaubsresorts bei der Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern. Ihre Strategie beruht auf einem direkten Marketing, das ohne externe Anbieter wie Booking.com auskommt. Es ist notwendig, dass Hotels gezielt, wie auch bei den eigenen Gästen, auf potenzielle Bewerber zugehen, um sie als Arbeitgeber zu überzeugen. Hierfür positionieren sie ihre Kunden als authentischen und attraktiven Arbeitgeber in ihrer Region. Weitere Informationen über: https://performancehotel.comPressekontakt:Performance Hotel GmbHVertreten durch Alexander Laubner & Steve Heineckehttps://performancehotel.comE-Mail: info@performancehotel.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Performance Hotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161506/5417650