Auf dem Radar: PalfingerZuletzt 6 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 6,93 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,08; 0,57; 0,38; 1,16; 1,77; 0,79). Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (27). Year-to-date ist die Aktie nun um 14,16 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 26,50 /26,65 Veränderung zu letztem SK: -1,57% Auf dem Radar: Pierer MobilityZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 12,43 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,47; 1,45; 0,26; 2,86; 4,86). Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (78,7). Year-to-date ist die Aktie nun um 16,25 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 78,10 /78,70 Veränderung zu letztem SK: -0,38% Auf dem Radar: CA ImmoZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,58 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,62; 0,88; ...

